Katya lanceert online herdenkingsdienst: “Idee dat vele mensen denken aan de overleden persoon, is grote bron van troost voor nabestaanden” Jef Van Nooten

30 maart 2020

11u27 0 Turnhout Katya Verstraelen uit Turnhout lanceert een initiatief om ook in coronatijden op waardige manier afscheid te nemen van een dierbare overledene. Ze leidt online diensten, simultaan aan de live afscheidsviering. “Een boekje met foto’s en het levensverhaal van de overledene dient als insteek voor de online viering”, zegt Katya Verstraelen.

Katya Verstraelen verloor in maart 2019 haar moeder. In het crematorium daagden veel mensen op om afscheid te nemen. “Al deze mensen waren stuk voor stuk essentieel in het rouwproces dat wij als familie moesten aanvatten. Zonder hen zouden de woorden van onze zelfgeschreven teksten en gedichten in een soort van leegte gevallen zijn”, zegt Katya. “We staan er meestal niet bij stil dat onze handdruk en enkele troostende woorden aan het begin van een afscheidsplechtigheid werkelijk een verschil maken voor mensen die rouwen. Families putten er kracht uit als ze voelen dat er een kring van mensen rondom hen staat. Die kring wordt concreet zichtbaar tijdens de afscheidsviering.”

Eerste rij

Maar door de coronacrisis is dat niet meer mogelijk. Door de veiligheidsmaatregelen zijn er nog maar maximum 20 aanwezigen toegestaan op een uitvaart. “Dat is ongeveer zoveel als de eerste rij stoelen. En 20 mensen die meevoelen, is heel waardevol. Maar toch is alleen de eerste rij in niets te vergelijken met de gulle stroom van mensen die wij hebben mogen ervaren.”

Alternatief

Katya Verstraelen ging daarom op zoek naar een alternatief. Om het gemis aan vrienden en familie tijdens zo’n uitvaart enigszins te compenseren, levert Verstraelen een gepersonaliseerd boek én leidt ze een online dienst, simultaan aan de live afscheidsviering. Zo krijgen nabestaanden toch de mogelijkheid om met een grotere groep gelijktijdig de overledene te herdenken.

Troost

“Ik wil mensen steun laten ervaren. Fysiek tijdens de uitvaart kan dat nu even niet, maar wel via een online herdenkingsmoment waarin een gepersonaliseerd boek over de overledene centraal staat”, aldus Katya. “In de online viering kan zelfs dezelfde muziek gedraaid worden als tijdens het eigenlijke herdenkingsmoment. Ook al zijn die mensen er fysiek niet bij, het idee dat vele mensen net op dat moment denken aan de overleden persoon en zijn of haar levensverhaal lezen, is een grote bron van troost voor de rouwende familie die wél op de uitvaart aanwezig is.”

Begrafenisondernemers

Katya heeft haar initiatief voorgelegd aan enkele begrafenisondernemers. Die kunnen het idee dan voorleggen aan nabestaanden. “Met dit online herdenkingsmoment is het mijn doel dat alle aanwezigen kunnen voelen wie de overledene was”, besluit Katya. “Elk leven dat geleefd is, verdient het om maximaal geëerd te worden, ook in een periode als deze.”

Meer info via www.bezieldafscheid.net.