Jongerenkroeg De Zwarte Ruiter verhuist tijdelijk naar Grote Markt: “Oude gebouw wordt gesloopt, maar tegen de zomer keren we terug in nieuwbouw” Toon Verheijen

27 oktober 2019

20u00 0 Turnhout De populairste Turnhoutse jongerenkroeg De Zwarte Ruiter schrijft - vlak voor het twintigjarig bestaan - een nieuw hoofdstuk . Het oude pand op het Zegeplein gaat vermoedelijk nog dit jaar tegen de vlakte. De zaak verhuist tijdelijk naar wat vroeger The Irish Pub was om tegen de zomer van 2020 terug naar de oude stek te verhuizen. Daar verrijst een nieuwbouw. “Dit is dubbel, want dat gebouw zit vol herinneringen”, zeggen zaakvoerders Tom Antonis en Dries Verdick.

De Zwarte Ruiter mag zich zonder schroom het populairste jeugdcafé van Turnhout noemen. Zelfs wie al de kaap van de dertig is gepasseerd, heeft er heel wat mooie momenten beleefd. Voor wie een beetje nostalgie nauw aan het hart ligt: het is het moment om nog eens langs te gaan. Want volgend weekend is de oude vertrouwde Zwarte Ruiter een laatste weekend open in het pand waar het nu in is gevestigd.

Nieuwbouw

“Het gebouw is op”, vertellen Tom Antonis en Dries Verdick, zaakvoerders van het café. “Na grondig overleg met de eigenaar, brouwerij Corsendonk, zijn er plannen uitgetekend voor een nieuw café. Maar we wilden uiteraard niet zomaar de boel maanden dichtdoen. Daarom verhuizen we begin november naar de overkant om er in de voormalige Irish Pub een pop-up van De Zwarte Ruiter te maken.”

De toog in de pop-up heeft ook nog van die uitstekende randen waar je altijd je knie tegen stoot. Dat hoort er nu eenmaal bij Tom Antonis en Dries Verdick

Bruine kroeg

Een korte rondleiding in de pop-up geeft meteen het gevoel waar de uitbaters naartoe willen. De sfeer van de huidige Zwarte Ruiter komt meteen bovendrijven. Veel hout, stalen balken die zichtbaar blijven, bakstenen muren die niet afgewerkt lijken.

“We zijn er trots op”, knipogen Dries en Tom. “We hebben zelfs een retro-dansvloer. De vloertegels en het hout op de vloer liggen er al in, zodat ze al wat versleten lijken als we open gaan. Vooral de toog is een blikvanger. Lang, breed en nog altijd met vervelende hoekjes waar je je knie aan kunt stoten zoals het nu het geval is in De Zwarte (grijns). Ook de bovenverdieping wordt nog afgewerkt. Die is vooral bedoeld voor cantussen, maar als het extreem druk is kunnen de klanten ook daar plaatsnemen.”

Openingsweekend

Het weekend van 1 en 2 november zal de huidige Zwarte Ruiter een laatste keer open zijn. Daarna gaan ze voor de eerste keer in al die jaren voor bijna een week dicht om te verhuizen. Kort daarna zal het vertrouwde pand met de grond gelijk gemaakt worden, maar tegen de zomer van 2020 moet de Zwarte Ruiter 2.0 verrijzen aan het Zegeplein.

“We proberen zoveel mogelijk oude elementen terug te brengen”, vertellen Tom en Dries. “De oude terracottavloer komt terug, de bakstenen, het hout én de stalen balken. De sfeer van de bruine kroeg moet blijven. Het sanitair verhuizen we wel helemaal naar achteren en er komt een toilet voor andersvaliden. Boven komt een tweede cafégedeelte dat ook afgehuurd kan worden en een feestzaal. Babyborrels, verjaardagsfeestjes, Tupperware-avonden of dancefeestjes, live-optredens, stand-upcomedy en bierproeven, vergaderingen, productvoorstellingen, alles is mogelijk. De zaal kan opgedeeld worden en heeft een capaciteit van 400 personen.”

Dancefeestjes, vergaderingen, babyborrels, live-optredens, bierproeven... Alles is mogelijk in de zaal boven Dries Verdick

Maar de twee benadrukken dat de oude Zwarte Ruiter volledig terugkomt. “In het weekend feesten en door de week blijft het een stamkroeg. De studentenclubs van Turnhout krijgen weer een grotere thuis. Vetur en Sepulcrum zijn dus opnieuw van de partij. Cantussen kunnen groter dan ooit worden. Ook de uitgebreide zwarebierenkaart blijft.”

Dubbel gevoel

Voor beide zaakvoerders is de sloop wel emotioneel. “In maart bestaan we twintig jaar en op dat moment zal er van de oude Zwarte Ruiter geen sprake meer zijn. De nieuwbouw zal dan al volop in de steigers staan. Deze plannen brengen heel wat emoties met zich mee. De Zwarte Ruiter is meer dan een gewoon café. Voor velen is het een tweede familie.”

Voor meer info over de zaalverhuur in de nieuwe Zwarte Ruiter: dries@dezwarteruiter.be