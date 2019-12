Jongeren verkopen inhoud van hun kleerkast Toon Verheijen

01 december 2019

16u22 0 Turnhout het Jeugdhuis Wollewei zette zondag de deuren open voor de zesde editie van ‘shop my closet’, een gezellige kledingmarkt voor en door jongeren.

“Wij gingen op zoek naar jongeren tussen de 14 en de 30 jaar die hun kleerkast wilden opruimen”, vertelt Robine Moijaert van de Wollewei. “Zo worden er geen kledingstukken zowaar weggegooid en krijgen ze een tweede leven. Maar we doen het ook vooral voor de gezelligheid. We hadden in totaal 22 standjes voor zowel mannen als vrouwen. We willen hiermee ook aantonen dat een jeugdhuis meer is dan een kroeg.”