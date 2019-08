Jongeren leren jaar lang over eeuwenoude ambacht van de steendruk in Speelkaartenmuseum Wouter Demuynck

28 augustus 2019

16u21 1 Turnhout Jongeren Eline Van Deun en Laura Meeus starten in september in het Museum van de Speelkaart met een meester-leerlingtraject om de ambacht van de lithografie - ook gekend als steendruk - onder de knie te krijgen. Cyriel Verbist, een van de vrijwillige drukkers in het museum en gespecialiseerd in lithografie, zal zich daarvoor als meester ontpoppen.

In 2018 lanceerde toenmalig Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een subsidielijn voor meester-leerlingtrajecten waarbij ambachtelijk vakmanschap wordt aangeleerd. “De eerste subsidieronde zag Turnhout aan zich voorbijgaan, maar gelukkig werd de tweede aanvraag wel goedgekeurd”, verklaart schepen van Cultuur Astrid Wittebolle (Groen). Voor het traject kende Vlaanderen een subsidie toe van 15.300 euro. Lithografie wordt gebruikt om een tekening te vermenigvuldigen in een drukversie met behulp van een steen of metalen plaat om rechtstreeks op het papier te drukken. Het is een zeer arbeidsintensief en technisch proces, van de voorbereiding van de steen tot de tekening. “Hopelijk staat er binnenkort een nieuwe generatie klaar om de pool van vrijwillige drukkers van het museum te vervoegen”, zegt Wittebolle.

Cyriel Verbist, een allrounder in de drukkerswereld, zal zich binnen het leerproces als meester ontpoppen. Cyriel is een van de vaste, vrijwillige drukkers van het Museum van de Speelkaart. Samen met zeven collega’s demonstreert hij er het volledige oude drukproces van speelkaarten. Cyriel beheerst verschillende technieken, maar specialiseerde zich in de lithografie. Dankzij de subsidie gaat Cyriel Verbist vanaf september gedurende een jaar aan de slag met leerlingen Eline Van Deun en Laura Meeus. Dries Leysen, suppoost in het Speelkaartenmuseum, volgt het traject op eigen initiatief mee. De drie jonge mensen hebben naast een flinke bagage ook een grote interesse in de grafische sector. De kennis wordt mondeling overgedragen met een schriftelijke neerslag als leidraad. Ook de lokale geschiedenis en een aantal werkbezoeken behoren tot het pakket.

Cyriel is bijzonder tevreden dat hij zijn expertise kan overdragen aan gepassioneerde mensen voordat het te laat is. “Ik wil jongeren die een loopbaan in de grafische sector uitbouwen inspireren met dit project”, aldus Cyriel. ‘En ik vind het mijn plicht als fiere inwoner van Turnhout om de rijke geschiedenis van de grafische nijverheid levend te houden.” De leerlingen op hun beurt streven ernaar om samen met het Speelkaartenmuseum creatieve spin-offs van het traject te ontwikkelen.