Jolien Van der Steen (30) lanceert reisblog: “Volgers van onze YouTube-filmpjes vragen steeds naar mooiste plekjes” Jef Van Nooten

20 februari 2020

14u03 0 Turnhout Wie een reis of citytrip plant, kan voortaan inspiratie opdoen bij vlogster Jolien Van der Steen (30) uit Lille. De uitbaatster van koffiehuis GeoTea richtte de reisblog vakantiekriebels.be op. " Voor onze dagelijkse vlogs maakten we al filmpjes van onze reizen. Maar er kwamen steeds meer vragen naar de restaurants of mooiste plekjes die we bezocht hadden", vertelt Jolien.

Met hun dagelijkse vlog via YouTube hebben Jolien Van der Steen en haar vriend Jenno Hallaert meer dan 16.000 volgers. Op hun kanaal verschijnt elke dag een kort filmpje over het leven van Jolien en Jenno. Ook wanneer het koppel op reis is, maken ze filmpjes voor hun vlog. “Maar er kwamen steeds meer vragen naar de restaurants waar we waren geweest of welke plekjes we hadden bezocht”, vertelt Jolien Van der Steen. “Daarom heb ik beslist om op reis niet alleen te filmen, maar ook allerlei informatie neer te pennen.”

Reisblog

Met die informatie maakt ze dan nadien een reisverslag. Die plaatst Jolien op www.vakantiekriebels.be, de reisblog die ze eerder deze maand heeft opgericht. “Het is de bedoeling om er regelmatig nieuwe content op te plaatsen. Daarom maak ik ook nog blogs van reizen die al voorbij zijn, maar waar ik nog voldoende van weet om iets interessant over te schrijven”, vervolgt Jolien. “De eerste reisverslagen staan online. Daar zijn al enorm veel positieve reacties op gekomen. Er zijn ook al duizend unieke bezoekers op de blog geweest. Daar ben ik al erg blij mee, want het de website staat nog maar net online en moet nog ontdekt worden door de meeste mensen. Ik krijg al berichten met de vraag wanneer de volgende reisblog online komt.”

Coronavirus

De volgende reisblog die online zal komen, gaat over haar reis naar Gambia. Voor dat reisverslag heeft ze de beste restaurants voor vegetariërs opgelijst. “Ik keek er ook heel hard naar uit om onze trip naar China over enkele maanden in beeld te brengen. Maar het is intussen onzeker of we die reis wel kunnen maken. Het is afwachten hoe het coronavirus evolueert”, zegt Jolien. “Ook Praag staat nog op de planning. We zijn er al twee keer eerder geweest, dus kennen de leuke adresjes al. Ideaal om nadien een reisblog te schrijven met bijvoorbeeld de vijf beste restaurants.”

Inspiratie

Jolien hoopt dat ze met vakantiekriebels.be een inspiratie kan zijn voor mensen die zelf een reis of citytrip plannen. “En waarschijnlijk zal dat wel het geval zijn, want we hoorden al van mensen dat ze een trip naar ergens geboekt hadden nadat ze op onze vlog gezien hadden dat het er daar leuk uit zag.”

Volgers

De nieuwe reisblog komt voor Jolien Van der Steen bovenop haar andere bezigheden. In de Rechtestraat in Lille baat ze koffie- en theehuisje GeoTea uit. Al zullen de meeste mensen haar kennen via internet. “We hebben intussen al meer dan 1.100 vlogs gemaakt. We blijven het ontzettend fijn vinden om die dagelijkse filmpjes te maken. Daarnaast zitten we sinds kort ook op TikTok, dat is momenteel ons snelst groeiende platform. Na een paar maanden hebben we al meer dan 15.000 volgers.”