Jo Christiaens (Turnhout) staat voor vuurdoop als trainer: “Stap in het onbekende” Kristof Gabriels

17 september 2020

20u31 1 Turnhout Hij heeft er even op moeten wachten, maar dit weekend is het eindelijk zover. Jo Christiaens maakt zaterdag in de derby tegen De Kempen zijn debuut als trainer van derdenationaler Turnhout.

De 32-jarige Christiaens zette in maart een punt achter zijn actieve carrière om coach van Turnhout te worden. “Het is altijd mijn bedoeling geweest om trainer te worden en als je dan zo’n kans krijgt, kan je die niet laten liggen”, legt de ex-speler van onder meer Geel en Thes uit. “Ik woon niet alleen in Turnhout. Ook niet iedereen krijgt de kans om op dit niveau te beginnen. Bovendien zag ik een rol als speler-trainer niet zitten.”

Het is nog wel wat zoeken voor Christiaens. “Als nieuwe trainer betaal je automatisch leergeld. Het is trouwens niet alleen voor mezelf een stap in het onbekende. Ook voor de club. Daarom ben ik Turnhout heel dankbaar voor de kans die ze mij gegeven hebben, want dat is niet zo evident. Het is tenslotte altijd een klein risico’s om voor een beginnende trainer te kiezen. Anderzijds ben ik wel enorm gemotiveerd om deze kans met beide handen te grijpen.”

Vreemde voorbereiding

De omstandigheden zijn wel verre van ideaal voor Christiaens. “Het is een heel vreemde voorbereiding geweest door het coronavirus. We hebben eerst heel lang stilgelegen. Daarna zijn we dan eindelijk terug mogen beginnen, maar niet veel later moesten we alweer stoppen. Dat heeft het er allemaal niet eenvoudiger op gemaakt. Al is het natuurlijk voor elke ploeg hetzelfde. Bovendien heeft die lange onderbreking de honger alleen maar groter gemaakt. Ik merk aan alles dat mijn groep genoeg heeft van de voorbereiding. Iedereen snakt duidelijk naar de competitie.”

Christiaens maakt zaterdag met Turnhout de korte verplaatsing naar De Kempen. “Voor hen is het meteen de match van het jaar. Hun trainer (Tom Moons, red.) heeft niet alleen een verleden bij Turnhout. Ze zullen als promovendus ongetwijfeld ook willen laten dat ze hun plaats waard zijn in derde nationale. Anderzijds denk ik wel dat wij er klaar voor zijn. De fundamenten staan er. Natuurlijk hoop ik binnen een maand of drie nog wat verder te staan, maar ik ben in elk geval tevreden met wat mijn groep tot nu toe laten zien heeft. Iedereen kent zijn taak. Bovendien hebben de jonge gasten duidelijk nog heel wat groeimarge.”