Jeugdhuis Wollewei voortaan ook op weekavonden open Jef Van Nooten

24 december 2019

09u05 8 Turnhout Jeugdcentrum Wollewei opent vanaf januari ook tijdens weekavonden haar deuren. Op dinsdag- en donderdagavond zullen jongeren ruimtes kunnen huren om er hun ding te doen.

De jeugd van Turnhout en omstreken kan vanaf januari ook door de week ’s avonds in jeugdcentrum Wollewei terecht. “Op dinsdag- en donderdagavond zullen jongeren en verenigingen de verschillende ruimtes in het jeugdcentrum kunnen reserveren om er hun ding te doen, dit gaat van een repetitiekot en opnamestudio tot een filmzaal en van een danszaaltje tot atelierruimte”, klinkt het. “Het jeugdhuis zal deze openingsmomenten voor haar rekening nemen en kan daarvoor rekenen op een financiële ondersteuning van de stad.”

Programmatie

Het jeugdcentrum werkt momenteel een programmatie uit voor deze avondopeningen. “We willen een kwalitatieve vrijetijdsbesteding bieden, die veel jongeren aanspreekt”, Sander Bridts, bestuurder bij het jeugdhuis. “Vormingen rond studio- en P.A.-technieken en artistieke workshops zijn bijvoorbeeld pistes die we momenteel bekijken. De wekelijkse filmavonden gaan van start op 9 januari. Ook is het jeugdhuis die momenten open voor een drankje of meer informatie over de verschillende mogelijkheden.”

Een ruimte reserveren kan vanaf januari via info@wollewei.be.