Jeugdhuis Wollewei krijgt werkingssubsidie van 95.000 euro Toon Verheijen

31 oktober 2019

13u52 0 Turnhout Minister Benjamin Dalle (CD&V) geeft aan Jeugdhuis Wollewei de komende vier jaar een structurele ondersteuning van 95.000 euro.

Bij de Wollewei wordt het nieuws op gejuich onthaald. Zij willen het geld vooral besteden aan de blijvende inzet voor de artistieke werking. Ze willen ook een nieuw project opstarten om de sociale cohesie tussen het jeugdhuis en de verschillende Turnhoutse buurten en wijken te bevorderen. “Het artistieke project loopt sinds 2014 en bood al heel wat jongeren coaching en podiumkansen binnen verschillende artistieke disciplines”, vertelt Eva van Eijndhoven, coördinator bij de Wollewei. ”Vanaf januari beschikt het jeugdhuis over een eigen atelierruimte waar zelfstandig gewerkt kan worden en ook een divers aanbod aan workshops zal doorgaan. Ook project ‘m i k s’ is nieuw hiermee willen we een vervolg bieden op Kunstbende. Voor het project sociale cohesie breekt het jeugdhuis letterlijk uit haar muren en gaat trajecten aan met jongeren op de plaats van hun keuze. Zij kiezen wat en waar ze iets willen doen en wij ondersteunen hen.”

Een nacht ijs

De subsidietoekenning moest normaal reeds gebeuren op 1 oktober. Minister Dalle stelde de beslissing uit tot eind oktober om de adviezen grondig te bestuderen. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan,” aldus Dalle. “Dit is een beslissing voor de komende vier jaar. Voor veel jeugdhuizen en organisaties is dit een aanzienlijk bedrag dat in veel opzichten de werking van de komende jaren zal bepalen. Daarom heb ik de tijd genomen om deze beslissing grondig voor te bereiden.”