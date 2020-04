Jana (22) verzamelt 65 vertellers: samen maken ze luisterverhaal voor bewoners van woonzorgcentra Jef Van Nooten

20 april 2020

15u31 8 Turnhout De 22-jarige Jana Geens heeft een project opgestart voor ouderen in woonzorgcentra. Via een luisterverhaal – verteld door 65 verschillende mensen – kunnen ze even alle coronazorgen vergeten.

Het leven van Jana Geens staat in het teken van theater. Ze is theaterdocent bij de stedelijke academies van Turnhout en Willebroek. En in niet-coronatijden is ze regisseur bij theatergezelschappen in Olen, Herentals en Westerlo.

Kinderen

Jana is afkomstig uit Olen. Haar moeder werkt er in een woonzorgcentrum. Via die weg kreeg Jana het idee om een project voor ouderen in woonzorgcentra op te starten. “In het dagelijkse leven maak ik theater, maar door de coronacrisis kan ik dat momenteel niet doen. Ik heb daarom een online project opgestart”, vertelt Jana. “Via Facebook lanceerde ik een oproep om kinderen te verzamelen die, samen met mij, een verhaal wouden voorlezen voor de camera.”

65 vertellers

Jana kreeg enorm veel reacties. Niet alleen van kinderen, maar ook van studenten en volwassenen. Zowel uit Vlaanderen als Nederland. “Uiteindelijk heb ik samen met 65 vertellers - tussen de 6 jaar en 57 jaar - een luisterverhaal gemaakt.”

Otje

Voor het luisterverhaal koos Jana voor Otje van Annie M.G. Schmidt. Ze hoopt nu zoveel mogelijk zorginstellingen te bereiken met het luisterverhaal. Het verhaal is te beluisteren via Youtube.