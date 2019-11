Jaimy Bertels schittert op internationale hotelwedstrijd in Kroatië Jef Van Nooten

18 november 2019

13u47 0 Turnhout Jaimy Bertels uit Turnhout, leerling van Talentenschool Turnhout, heeft de tweede plaats in de wacht gesleept tijdens een internationale wedstrijd voor hotelscholen. Hij nam deel aan de discipline ‘Restaurant Service’.

Talentenschool Turnout nam met twee leerlingen deel aan de Europese AEHT-conferentie in Kroatië. “Sytse Michielsen nam deel in de discipline Culinary Arts, terwijl Jaimy Bertels deelnam aan de discipline Restaurant Service. Beiden zijn leerling in het 7de specialisatiejaar”, zegt Fredie Hogenhout, coördinator van de hotelschool in Turnhout. “Na een zenuwslopende competitie kunnen we melden dat Jaimy Bertels een prachtige tweede plaats heeft gehaald. Sytse Michielsen presteerde in de wedstrijd culinary arts ook zeer goed, maar haalde geen podiumplaats.”

Slow coffee

Voor Jaimy Bertels is het niet de eerste keer dat hij in de prijzen valt. “Vorig schooljaar heb ik deelgenomen aan de nationale wedstrijd Belgian Coffee Ambassador. Ik maakte tijdens die wedstrijd de beste slow coffee van het hele deelnemersveld. De tweede plaats tijdens deze internationale wedstrijd bevestigt voor mezelf nogmaals hoe gepassioneerd ik ben door de culinaire wereld”, zegt Jaimy. “Ik ben blij dat de school regelmatig deelneemt aan wedstrijden. Zo kan ik mezelf meten met andere leeftijdsgenoten en laten zien hoe goed ik ben in mijn vak.”