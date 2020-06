Is wolf Billy gezond en wel op weg naar Nederland? Na botsing met bestelwagen nog twee meldingen van dravende wolf Jurgen Geyselings

20 juni 2020

10u57 8 Turnhout Welkom Wolf kreeg gisterenavond meerdere meldingen dat wolf Billy, die gisterenochtend nog aangereden werd in Turnhout, in een fitte conditie rondliep in de Noorderkempen. Het lijkt er bovendien fel op dat Billy stilaan terug afzakt richting Nederland.

“Groot was de opluchting toen vrijdagavond laat twee meldingen binnenliepen - om 23u en 23u30 - van een ogenschijnlijk gezonde wolf Billy in de ruime regio Turnhout”, weet Jan Loos van Welkom Wolf. “De twee meldingen sluiten perfect op elkaar aan qua locatie en tijdspad, en bevestigen daarmee eigenlijk elkaar. De beide waarnemers melden een soepel dravende wolf. Het ziet ernaar uit dat het dier er met de schrik vanaf is gekomen, al blijft er natuurlijk enig voorbehoud na zo’n spectaculair ongeval. bovendien gaat het om zichtwaarnemingen die nog niet verder konden geverifieerd worden.”

Wolf Billy concludeerde dat het stadscentrum geen gunstig gebied voor hem was en keerde vanop de middenberm van de Ring terug, waarna hij aangereden werd Jan Loos

Wolf Billy wandelde gisteren over de Turnhoutse Ring om op de middenberm terug te keren naar de kant waar hij van kwam. “Waarschijnlijk concludeerde hij dat de overkant van de Ring, het centrum van Turnhout, geen gunstig wolvengebied is en keerde hij daarom terug”, gaat het verder. “Toen werd hij aangereden door een bestelwagen, die gelukkig al minder snel reed door het zien van de wolf. Billy overleefde de klap en liep al snel weer weg.”

geen kwetsuren

Omdat er gevreesd werd voor ernstige interne kwetsuren, werd meteen een zoekactie gestart door Welkom Wolf, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Natuurhulpcentrum Oudsbergen, met ondersteuning door de politie. Daarbij zette het ANB ook een zoekhond in die getraind is op het vinden van aangeschoten wild. Het Natuurhulpcentrum, helemaal voorzien op een dergelijk scenario, was paraat met gespecialiseerd vangmateriaal en een verdovingsgeweer voor het geval wolf Billy gewond zou aangetroffen worden. “Al snel bleek dat de zoekhond niet geëxciteerd geraakte, wat er op kon wijzen dat de wolf geen externe kwetsuren vertoonde en daarmee eigenlijk ‘niet interessant’ was voor de zoekhond”, vertelt Jan Loos.

Welkom Wolf verwittigde ondertussen ook ANB, INBO én de collega’s van Wolven in Nederland, want het ziet ernaar uit dat wolf Billy op zijn stappen aan het terugkeren is en noordwaarts de route terugloopt die hij twee weken geleden in zuidelijke richting heeft afgelegd, die ging van de regio ‘s Hertogenbosch naar regio Duffel.