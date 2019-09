Ira belt elke dag eenzame stadsgenoten op voor een babbel: “Al 10 jaar lang” Jef Van Nooten

04 september 2019

13u03 0 Turnhout Elke dag spreken ze elkaar aan de telefoon, Ira en Rik. Al anderhalf jaar lang. Woensdag ontmoetten ze elkaar in levenden lijve. Om de 10de verjaardag van de ‘telefoonster’ te vieren, een initiatief waarbij eenzame mensen dagelijks worden opgebeld voor een hartverwarmende babbel. “Op een dag besefte ik dat er niemand voor mij is als er iets gebeurt. Nog diezelfde dag heb ik me opgegeven voor telefoonster”, vertelt Rik Lauwers (87).

Het telefoonster-project werd 10 jaar geleden opgestart in Turnhout en wordt gecoördineerd vanuit OC De Meerloop. Bedoeling van het project is dat vrijwilligers elke dag tussen 9 uur en 10 uur telefoneren met eenzame stadsgenoten. “De telefoonster werd opgericht omdat er regelmatig signalen waren van kwetsbare ouderen. Een dagelijks telefoontje door een vrijwilliger kan helpen om vereenzaming tegen te gaan”, zegt Katrien Adriaens van zorggroep Orion. “Voor sommigen is het hét moment van de dag om contact te hebben met iemand en een praatje te slaan. Bovendien wordt het veiligheidsgevoel versterkt door het krijgen van een dagelijks telefoontje. De vrijwilligers kunnen ook detecteren als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld bij het begin van dementie of wanneer iemand niet meer in staat is om alleen in de woning te blijven.”

De vrijwilligers mogen geen face-to-face contact hebben met de deelnemers aan de telefoonster. Dat is tegen de regels. Enkel voor speciale gelegenheden wordt een uitzondering gemaakt, zoals woensdag om de 10de verjaardag van het project te vieren. Eindelijk kregen ze het gezicht te zien, dat achter dat dagelijks telefoontje schuilt.

Tel kwijt

Ira Verteurve stond 10 jaar geleden mee aan de wieg van het project. Al 10 jaar lang belt ze elke dag naar een aantal eenzame stadsgenoten. “Ik ben de tel kwijt geraakt hoeveel mensen ik ooit al gebeld heb. Sommige van hen zijn intussen al overleden. Sommige dagen bel ik acht personen, andere dagen zijn het er maar drie”, vertelt Ira. “Waarom ik er ooit mee gestart ben? Om mensen te helpen en uit hun isolement te halen. Regelmatig heb ik het gevoel dat ik die mensen echt geholpen heb. Wanneer iemand in de put zit, kan een simpel telefoontje hen er weer bovenop helpen. Door over andere dingen te praten dan waarmee ze in hun hoofd zitten.”

Sinds anderhalf jaar belt Ira ook met Rik Lauwers (87). “Op een bepaald moment verwachtte ik bezoek, maar ik was ‘s morgens niet wakker geworden. Op dat moment besefte ik dat ik alleen ben en er niemand is als er iets gebeurt. Nog dezelfde dag heb ik beslist om me op te geven voor de telefoonster”, vertelt Rik. “Stel dat ik ten val kom en niet meer recht geraak. Je hoort vaak dat zo’n mensen lang op de grond liggen voordat ze worden gevonden. Maar dankzij dit telefoonproject zou er meteen alarm worden geslagen als ik de telefoon niet opneem.”

Achterkleinkinderen

Hoe lang een telefoongesprek duurt, varieert van dag tot dag. “Wanneer iemand een probleem heeft en je moet hem er bovenop helpen, duurt het wat langer. Maar wanneer alles goed gaat en die persoon heeft niks meegemaakt en dus niks te vertellen, dan is het een kort gesprek”, zegt Ira. “Wij praten vooral over dagdagelijkse dingen”, vult Rik Lauwers aan. “Wat ik gegeten heb, bijvoorbeeld. Veel anders valt er niet meer te vertellen als je 87 jaar bent.” Maar daar is Ira het duidelijk niet mee eens. “Jawel, je hebt onlangs nog twee achterkleinkinderen bij gekregen waar je uitgebreid over verteld hebt.”

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de telefoonster, kan contact opnemen met OC De Meerloop via 014/47.47.30.