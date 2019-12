Inloopcentrum De Lange Gaank sinds 2018 verdubbeld in aantal bezoekers Jef Van Nooten

22 december 2019

16u43 4 Turnhout Inloopcentrum ‘De Lange Gaank’ in Turnhout heeft zijn 15de verjaardag gevierd. De Lange Gaank richt zich tot personen die problemen ervaren omwille van bijvoorbeeld dakloosheid, armoede, thuisloosheid of eenzaamheid. Sinds de verhuis in 2018 is het aantal bezoekers verdubbeld.

Het inloopcentrum is een deelwerking van CAW De Kempen. “Mensen kunnen er zonder afspraak en zelfs anoniem terecht. Het is een veilige plaats voor iedereen: mannen en vrouwen, kinderen, anderstaligen,… Mensen kunnen elkaar ontmoeten en worden op hun eigen tempo geholpen om hun basisrechten zoals eten, wonen, gezondheidszorg of inkomen te vervullen”, klinkt het.

In 2018 verhuisde het inloopcentrum van de Gildenstraat naar de Welzijnscampus Dr. Constant Janssen. “Het aantal bezoekers is sindsdien meer dan verdubbeld. In 2019 waren er gemiddeld veertig bezoekers per dag, waarvan ongeveer 60% mannen, 39% vrouwen en 1% kinderen. De werking van het inloopcentrum draait grotendeels op de inzet van talloze vrijwilligers. Dagelijks zijn er vijf tot zes vrijwilligers aanwezig om de werking in goede banen te leiden.”