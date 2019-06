Inge R. blijft verdacht van moord op gehandicapte zus: aanhouding met maand verlengd Jef Van Nooten

21 juni 2019

14u57 0 Turnhout De 50-jarige Inge R. uit Turnhout blijft nog een tijd in de gevangenis. De raadkamer heeft haar aanhouding verlengd. De vrouw wordt verdacht van moord op haar gehandicapte zus Heidi (49).

Inge R. werd vrijdagochtend geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout binnen gebracht. De raadkamer besliste even later om haar aanhouding met één maand te verlengen. Inge werd daarop terug naar de vrouwengevangenis in Antwerpen gebracht waar ze in voorhechtenis zit.

De Turnhoutse wordt verdacht van moord op haar zus Heidi. De twee zussen trokken op 28 april tegen middernacht naar het jaagpad langs het kanaal Dessel-Schoten. Rond 1.30 uur belde Inge de hulpdiensten. Omdat haar zus Heidi in het water was gesukkeld. Heidi was dood toen de brandweer haar vlakbij de brug aan de Nieuwe Kaai uit het water haalde. Aanvankelijk leek alles op een spijtig ongeval, maar tijdens de lijkschouwing werden wurgsporen aangetroffen op de hals van het slachtoffer. Vier dagen na het overlijden van Heidi werd Inge R. opgepakt en aangehouden als moordverdachte.

Heidi woonde samen met Inge in de Korte Veldstraat in Turnhout. Ze had plannen om terug alleen te gaan wonen in Arendonk.