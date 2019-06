Inbrekers viseren broodjeszaak Jef Van Nooten

25 juni 2019

11u08 0

Op het Lode Peetersplantsoen in Turnhout hebben inbrekers in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd binnen te dringen in een broodjeszaak. De uitbaters stelden de inbraakpoging dinsdagochtend vast. De daders zijn de zaak uiteindelijk niet binnen geraakt en konden dus ook geen buit maken.