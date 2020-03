Inbrekers stelen paardenzadel en werkmateriaal Jef Van Nooten

04 maart 2020

Inbrekers hebben een paardenstal open gebroken in de Watertappingstraat in Turnhout. De daders maakten er een zadel en ander paardentuig buit. De inbraak werd dinsdagavond vastgesteld. In de Lotelingenstraat in Turnhout werd in de nacht van dinsdag op woensdag dan weer een bestelwagen open gebroken. De dieven gingen aan de haal met werkmateriaal.