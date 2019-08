Inbrekers stelen juwelen Jef Van Nooten

22 augustus 2019

10u26 0

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een woning in de Jef Buyckxstraat in Turnhout. Waarschijnlijk pleegden ze de inbraak rond 2 uur. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met juwelen.