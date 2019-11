Inbrekers stelen juwelen en zilveren bestek Jef Van Nooten

04 november 2019

Inbrekers hebben zich zondag toegang verschaft tot een woning in de Rozenlaan in Turnhout. De bewoners verlieten rond 14 uur de woning. Toen ze zondagavond om 22 uur terug thuis kwamen, bleek dat een raam aan de achterkant van het huis was geforceerd. De daders doorzochten de woning. Ze gingen ervandoor met juwelen en het zilveren bestek.