Inbrekers stelen geld en chips in Warande Jef Van Nooten

12 november 2019

16u37 4

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de Warande in Turnhout. Ze maakten er chips en een kluisje met geld buit. De inbraak werd dinsdagvoormiddag vastgesteld.