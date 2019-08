Inbrekers stelen elektrische koelbox uit werfkeet Jef Van Nooten

12 augustus 2019

Dieven hebben in de loop van het weekend een bezoek gebracht aan een werfkeet in de Rubensstraat in Turnhout. De werfkeet stond er op de terreinen van AZ Turnhout. De inbrekers gingen aan de haal met een elektrische koelbox.