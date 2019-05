Inbrekers stelen bouw- en werkmateriaal in Warandestraat JVN

23 mei 2019

Dieven hebben woensdagavond ingebroken in een woning in de Warandestraat in Turnhout. Rond 22.30 uur trad het alarm in werking van een woning die momenteel gerenoveerd wordt. De inbrekers zijn er aan de haal gegaan met bouw- en werkmateriaal.