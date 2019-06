Inbrekers stelen 500 euro uit handelszaak JVN

12 juni 2019

17u20 2

Dieven zijn dinsdagnacht een handelszaak binnen gedrongen op de Steenweg op Zondereigen in Turnhout. De daders slaagden er in om 500 euro buit te maken. Ook in de Parklaan in Turnhout probeerden inbrekers in de nacht van dinsdag op woensdag in te breken. Ze lieten braaksporen achter, maar zijn wellicht opgeschrikt door iets en zonder buit weg gevlucht.