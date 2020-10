Inbrekers stelen 1.000 euro uit woning Jef Van Nooten

13 oktober 2020

12u04 0

Bewoners van een huis in de Parkstraat in Turnhout ontdekten in de nacht van maandag op dinsdag rond 0.30 uur dat er was ingebroken in de woning. De daders hadden de achterdeur geforceerd om het pand binnen te geraken. Ze gingen aan de haal met 1.000 euro cash geld.