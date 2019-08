Inbrekers proberen poort open te wrikken JVN

20 augustus 2019

15u54 1

Dieven hebben geprobeerd een inbraak te plegen in de Emiel Verreesstraat in Turnhout. Bewoners troffen er braaksporen aan de garagepoort aan. De poort raakte beschadigd, maar de daders geraakten de garage niet in en konden geen buit maken. De inbraakpoging werd dinsdag vastgesteld bij thuiskomst van vakantie. Mogelijk dateren de feiten al van enkele dagen geleden.