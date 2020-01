Inbrekers laten schoenafdruk achter bij inbraak aan Kastelein Jef Van Nooten

25 januari 2020

09u56 3

Bewoners van een huis aan Kastelein in Turnhout ontdekten vrijdagavond bij hun thuiskomst rond 20 uur dat er was ingebroken. De daders hadden een raam open gebroken. Binnen openden en doorzochten ze alle kasten. De precieze omvang van de buit is niet gekend. De politie ging ter plaatse voor een sporenonderzoek. Daarbij werd onder meer een duidelijke schoenafdruk gevonden.