Inbrekers forceren voordeur op klaarlichte dag Jef Van Nooten

23 november 2019

10u25 6

Bewoners van een huis aan Schorvoortberg in Turnhout ontdekten zaterdagochtend rond 1.15 uur bij hun thuiskomst dat er was ingebroken. De daders hadden een raam open gebroken. Ze doorzochten heel de woning, maar konden op het eerste zicht geen buit maken. In de Verbindingsstraat in Turnhout maakten dieven wel buit. Hier stelden bewoners rond 16.30 uur vast dat de voordeur was geforceerd. De daders stalen juwelen uit de woning.