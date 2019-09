Inbrekers dringen flat aan Merodecenter binnen Jef Van Nooten

06 september 2019

Dieven hebben een inbraak gepleegd in een appartement in het Merodecenter in Turnhout. De bewoners merkten donderdagavond rond 18.20 uur braakschade aan zowel de voor- als achterkant van de flat. De buit is niet gekend.