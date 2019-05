Inbrekers doorzoeken woning JVN

24 mei 2019

Dieven zijn een woning binnen gedrongen in de Antoine Coppenslaan in Turnhout. De bewoners stelden donderdagavond rond 20.20 uur vast dat de deur open was gebroken. De daders ontvreemdden verscheidene spullen uit de woning.