Inbreker betrapt op bouwwerf winkelcomplex Toon Verheijen

25 april 2020

11u16 0

De politie Regio Turnhout heeft vrijdagnacht een inbreker opgepakt op een bouwwerf van een winkelcomplex aan de Steenweg op Zevendonk. Enkele dagen geleden was er al verschillende spullen verdwenen waarop er een een alarmcamera werd geplaatst. En die had vrijdagnacht dus meteen succes want omstreeks 00.30 uur kon de politie dankzij het alarm een inbreker oppakken. Hij moet nog verhoord worden.