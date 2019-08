Inbraak in twee bestelwagens Wouter Demuynck

27 augustus 2019

13u01 0

In de nacht van maandag op dinsdag is er op twee verschillende plaatsen ingebroken in een bestelwagen. In de Tielendijk in Turnhout zijn zes elektrische toestellen ontvreemd, in de Spoorwegstraat in Tielen (Kasterlee) bestond de buit uit werkmateriaal.