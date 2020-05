IJssalon doet winkelstraat drie dagen voor heropening van winkels al vol lopen Redactie

08 mei 2020

16u27 0

Bij zomerse temperaturen kan een ijsje al eens smaken. Dat ook veel inwoners van Turnhout een lekker ijsje kunnen appreciëren bleek vrijdagmiddag in de Sint-Antoniusstraat. Bij PUUR stond zo’n lange rij mensen aan te schuiven dat het even leek dat alle winkels vrijdag al terug heropend waren in plaats van op maandag 11 mei. Zoals het hoort, respecteerden de mensen in de wachtrij wel de 1,5m-regel.