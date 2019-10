Iedereen speelkaartenfiguur tijdens verjaardagsweekend van Nationaal Museum voor de Speelkaart Toon Verheijen

27 oktober 2019

Het Nationaal Museum voor de Speelkaart vierde vorige week de vijftigste verjaardag en daarom werd afgelopen weekend iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen. “Het moest vooral een feest worden voor iedereen die de speelkaart een warm hart toedraagt”, vertelt cultuurschepen Astrid Wittebolle. Het museum trakteerde op gratis toegang en een resem rondleidingen, lezingen, workshops en demonstraties.Hét paradepaardje is de expo ‘Kaartspelers in de Kunst’ die voor het eerste te zien was. Het gaat om oude drukken, grafiek, schilderijen, beelden en zelfs meubeltjes: grote en kleine kunst uit de collectie van de Nationale Loterij met het kaartspel als rode draad. Kunstenaars als James Ensor, Félicien Rops, Rik Wouters, Frans Masereel en Gustave De Smet hebben de speelkaart in hun werk verwerkt. Doorlopend waren er ook demonstraties van het volledige drukproces van speelkaarten op de historische drukpersen van het museum en een ‘photo booth’ waar iederen zich kon laten fotograferen als een speelkaartfiguur.