Huishoudhulpen Elisa-care verrassen bazen met bloemen en taart: “Het is hier fijn werken” Jef Van Nooten

08 mei 2020

10u31 2 Turnhout De werknemers van Elisa-care, een dienstenchequeonderneming van Hivset, hebben vrijdagochtend hun bazen in de bloemetjes gezet. Ze verrasten hen met een applaus, bloemen en taart.

Op die manier willen de huishoudhulpen Bart, Elise en Marleen bedanken voor wat ze voor hen doen. “Zo hebben ze eigenhandig mondmaskers gemaakt voor ons, zodat wij veilig kunnen werken”, vertelt Ewa Kubacka. “Bij verjaardagen krijgen we ook altijd een fijn cadeautje. Het is hier superfijn werken en we appreciëren enorm wat ze voor ons doen. En dat wilden we hen op deze manier tonen.”