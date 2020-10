Huis van het Kind schenkt speelmateriaal aan buitenschoolse kinderopvanginitiatieven Toon Verheijen

02 oktober 2020

07u28 0 Turnhout Het Huis van Kind krijgt van de Stadsregio Turnhout extra doedozen en spel- en circuskoffers voor de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven. Het budget daarvoor is vrijgemaakt door de Vlaamse overheid.

De coronacrisis heeft lang niet alleen een economische impact gehad. Veel kinderen hebben minder kansen gekregen om met behulp van sport en spel op creatieve ontdekkingstocht te gaan. Dat geldt vooral voor kinderen in kwetsbare situaties. Daarom besloot de Vlaamse overheid aan alle Huizen van het Kind een subsidie toe te kennen voor de aankoop van vrijetijdsmaterialen. Huis van het Kind Stadsregio Turnhout schenkt met deze middelen Doedozen en spel- en circuskoffers aan de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven. “Op dit moment is er een tekort aan spelmaterialen bij de buitenschoolse kinderopvang”, klinkt het. “Dit komt omdat hun werking in de gekende bubbels georganiseerd moet worden. Elke bubbel heeft zijn eigen spelmateriaal nodig. En daar is duidelijk een tekort.”

Lokale partners

Huis van het Kind Stadsregio Turnhout werkt voor de aankoop en levering van de spelmaterialen samen met lokale partners. Voor het stimuleren van beweging bij kinderen, worden circus- en spelkoffers aangekocht bij een lokale verdeler. Daarnaast heeft het Huis van het Kind ‘Doedozen’ aangekocht bij Blenders. Zo wordt ook de creatieve ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd.