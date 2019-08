Honderden knuffels vallen zaterdag uit toren van Sint-Pieterskerk Jef Van Nooten

29 augustus 2019

11u33 6 Turnhout Het Beiaardcomité en Toerisme Turnhout organiseren zaterdag 31 augustus de ‘Gheyntjesworp’. Tijdens het gratis kinderevent worden knuffels uit de toren van de Sint-Pieterskerk naar beneden gegooid.

Het is de 16de dat de Gheyntjesworp een feestelijke afsluiter is van de zomervakantie. “Na onze feesteditie van vorig jaar, die jammer genoeg letterlijk in het water viel, laten we dit jaar niets aan het toeval over en brengen we een aantal nieuwigheden”, zegt Nik Tuytelaers van Toerisme Turnhout. “Een heuse kinderdisco met DJ en animator zorgt voor muziek en dans. Er zullen springkastelen zijn voor diverse leeftijden en de kindergrime zorgt voor vele mooie gezichtjes.”

Alle activiteiten vinden van 14 u tot 17 uur plaats op de Grote Markt in Turnhout. “Begeleid door live-beiaardmuziek vallen terwijl honderden knuffels uit de kerktoren van de Sint-Pieterskerk letterlijk in de handen van de kinderen. Afsluiten doen we met een ijs-verrassing voor elk aanwezig kind.”