Honderden kinderen beleven hoogdag dankzij 21ste Truckrun Jef Van Nooten

15 juni 2019

16u15 0 Turnhout In Turnhout en omgeving hebben zaterdag honderden kinderen met en zonder beperking een hoogdag beleefd dankzij het evenement ‘Truckers voor Kinderen’.

Het was al de 21ste keer dat vrachtwagenchauffeurs de kinderen mee in hun cabine namen voor een parcours van zo’n 40 kilometer. Zo’n 150 trucks waren van de partij om in colonne de kinderen rond te rijden. Dat er onderweg voortdurend geclaxoneerd werd, maakte het plezier voor de kinderen nog des te groter. De organisatoren van Truckers voor Kinderen bezorgen de deelnemers niet alleen een hoogdag, ze zamelen met het evenement ook geld in voor het goede doel. Daarvoor wordt de truckrun gecombineerd met een showavond aan de Industriedijk. De instellingen die dit jaar ondersteund worden door Truckers voor Kinderen zijn Muylenberg uit Turnhout, Buso Oosterlo en muziekgroep Briezz van het Gielsbos in Gierle (Lille).