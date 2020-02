Honderd oproepen voor Hulpverleningszone Taxandria Toon Verheijen

16 februari 2020

18u37 0

De Hulpverleningszone Taxandria in de Noorderkempen kreeg rond 17.30 uur in totaal zo'n honderd oproepen. Vooral rond 17 uur liep het aantal fors op. Het gaat grotendeels om afgebroken takken en dakpannen en occasioneel om een omgevallen boom. Volgens de brandweer haalde de wind in de Kempen zo'n snelheden tot 85 kilometer per uur, maar zouden die nu geleidelijk aan afnemen. “Wel zal het aantal oproepen nog een tijdje stijgen, ook omdat het donker aan het worden is.”