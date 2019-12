Honderd kleuters beleven wintersportdag bij Thomas More Jef Van Nooten

13 december 2019

18u00 0 Turnhout Honderd kleuters uit Turnhout beleefden vrijdag een sportieve namiddag op de campus van Thomas More. Studenten van de Lerarenopleiding schotelden hen enkele bewegingsmomenten voor waarin de kleuters hun energie kwijt konden.

“Voldoende bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor kleuters. De studenten van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie ontfermden zich tijdens de Wintersportdag over een honderdtal kleuters van het Heilig Graf in Turnhout. Wat voor de kleuters een spannende uitstap was naar een winterse sportdag, was voor de studenten een uitdaging om een bewe-gingslandschap te maken waarin kleuters zich volledig kunnen uitleven in spel, dans en beweging. De voorbereiding, de uitwerking en de opvolging van deze Wintersportdag is voor de studenten een leerrijke ervaring, die hen moet helpen om ook later actief met kleuters aan de slag te gaan”, zegt Bernadette Plaetinck van Thomas More.