Hoezo voor het eerst sinds WOII? Turnhout voerde in 2008 al een avondklok in Jef Van Nooten

29 juli 2020

17u09 0 Turnhout Woensdagavond om 23.30 uur is het zover. Dan gaat in de provincie Antwerpen de avondklok in. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, luidt het. Maar dat klopt niet helemaal. In Turnhout werd in 2008 al een avondklok ingevoerd. Kinderen jonger dan 12 jaar mochten zich er na middernacht niet meer op straat begeven.

Inwoners van de provincie Antwerpen moeten vanaf woensdagavond rekening houden met een avondklok. Iedereen moet er thuis zijn tussen 23.30 uur en 6 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen.

250 euro

Niet voor alle inwoners van de provincie is zo’n avondklok nieuw. In politiezone Turnhout werd in juni 2008 al een avondklok ingevoerd, weliswaar voor een beperkte doelgroep. In het politiereglement werd toen een avondklok voor kinderen jonger dan 12 jaar opgenomen. Het reglement zei dat kinderen jonger dan twaalf tussen middernacht en 6 uur ’s morgens niet zonder begeleiding van meerderjarigen over straat mochten lopen. Als toch een kind ’s nachts op straat werd betrapt, riskeerden de ouders een boete van 250 euro. Het reglement was toen een primeur voor Vlaanderen.

Grootouders

De avondklok voor kinderen werd toen officieel ingevoerd voor de hele politiezone – met 7 gemeenten – maar het was zeker niet de bedoeling om kinderen van 11 jaar te viseren die in een klein dorp na middernacht van bij de grootouders naar hun eigen woning een beetje verderop terugkeerden. De avondklok was vooral ingegeven door een problematiek destijds in het centrum van Turnhout. Vooral de omgeving van het Kasteeltje werd toen geconfronteerd met nachtelijke overlast, ook veroorzaakt door vaak erg jonge kinderen.

De avondklok in Turnhout heeft destijds zijn effect niet gemist, want schijnbaar zorgden de ouders van deze kinderen er voor dat hun koters voortaan thuis waren ‘s nachts. Eén jaar na de invoering van het reglement was er nog geen enkele inbreuk tegen de avondklok vastgesteld. Of er met de corona-avondklok anno 2020 ook geen enkele inbreuk zal zijn, valt sterk te betwijfelen.