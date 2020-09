Hoezo gedaan met dubbelparkeren op de Merodelei? Bestelwagens nog altijd op rijbaan omdat geparkeerde auto’s laad- en loszones inpalmen Jef Van Nooten

16 september 2020

13u41 0 Turnhout Het parkeer- en stilstaanverbod dat Het parkeer- en stilstaanverbod dat sinds maandag van kracht is op de Merodelei is duidelijk nog niet ingeburgerd. Toen wij woensdag een kijkje gingen nemen, stonden twee bestelwagens dubbel geparkeerd. Een gevolg van auto’s die doodleuk op de laad- en loszones geparkeerd worden.

Het stadsbestuur van Turnhout heeft sinds maandag een totaal parkeer- en stilstaanverbod uitgevaardigd voor de Merodelei. Het dubbelparkeren is er al jaren een probleem en zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties bij zwakke weggebruikers. Om het dubbelparkeren op te lossen, richtte de stad op het stuk tussen het station en de zeshoek vier laad- en loszones in voor leveranciers. “Alleen lijnbussen en hulpdiensten mogen er nog stilstaan op de rijbaan en fietssuggestiestroken”, vertelde schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Verkeersborden

Of dat is toch de bedoeling, maar lang niet iedereen heeft dat zo begrepen. Wij maakten woensdag een wandelingetje over de Merodelei. Geen enkele laad- en loszone was vrij. Niet omdat er leveranciers stonden, wèl omdat gewone auto’s er geparkeerd stonden ondanks de verkeersborden die dit verbieden. Gevolg: twee bestelwagens stonden dubbel geparkeerd om een levering te doen waardoor fietsers nog altijd gevaarlijke toeren moeten uithalen.