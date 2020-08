Hillewaere Vastgoed pakt uit met badeendjeswedstrijd Jef Van Nooten

06 augustus 2020

12u04 4 Turnhout Hillewaere Vastgoed uit Turnhout pakt uit met ludieke badeendjeswedstrijd. Deelnemers aan ‘Lucky Duck’ maken kans om een jacuzzi te winnen. “De wedstrijd staat open voor iedereen”, zet Roel Druyts.

Door de coronacrisis brengen veel mensen hun vakantie door in eigen tuin. Eén gezin krijgt binnenkort een jacuzzi in die tuin geleverd. “Als vastgoedmakelaar is het onze job om de woondroom van onze klanten te helpen realiseren. En wie droomt er in de zomer niet van waterpret in de eigen tuin? Met deze wedstrijd kunnen we die droom alvast voor één iemand realiseren”, zegt Roel Druyts, CEO van Hillewaere Vastgoed.

Nummer

De Lucky Duck-wedstrijd is niet enkel voor klanten die een huis kopen, maar staat open voor iedereen. Het enige wat je moet doen is naar de website van Hillewaere Vastgoed surfen. “We laten binnenkort 1.000 badeendjes dobberen in een Starline-zwembad. Elk badeendje krijgt een nummer. Om deel te nemen surf je naar de website van Hillewaere en geef je jouw geluksnummer door via het wedstrijdformulier. Eind augustus zal een drone het eendje met het winnende nummer opvissen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. De winnaar gaat met een Starline Spa naar huis.”

23 augustus

Hillewaere sloeg voor deze wedstrijd de handen in elkaar met Willemsen Zwembaden uit Turnhout. Wie wil deelnemen aan de wedstrijd moet voor 23 augustus om 17 uur naar de website van Hillewaere.