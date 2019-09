Het is zover: Albert Heijn opent winkel in Turnova Jef Van Nooten

11 september 2019

11u26 0 Turnhout Twee jaar hebben de inwoners van Turnhout er op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. De stad heeft terug een Albert Heijn. De supermarkt van 1.300 vierkante meter opende woensdagochtend in Turnova. “We hebben hier nog meer verse producten dan in andere Albert Heijnwinkels.”

Tot 2017 konden inwoners van Turnhout terecht in de Albert Heijn aan de Steenweg op Gierle. Die winkel trok enorm veel volk, maar moest verkocht worden om de fusie van Ahold Delhaize te laten doorgaan. Sindsdien moesten klanten uitwijken naar Albert Heijns in andere gemeentes, maar sinds woensdagochtend kunnen ze hun winkelkar terug in eigen stad vullen. Om 11 uur opende Albert Heijn de deuren in Turnova, op een steenworp van de Grote Markt. “Niet alleen wijzelf zijn blij dat we terug in Turnhout zijn, ook onze klanten stonden te trappelen om naar hier te komen”, zegt Ann Maes van Albert Heijn. “Het is een toplocatie in het centrum van de stad.”

Albert Heijn verwacht dat veel mensen te voet of met de fiets naar de nieuwe supermarkt zullen komen. “Ons winkelgedrag is veranderd. Tien à vijftien jaar geleden reden we één keer per week naar de supermarkt om onze auto vol te laden. Nu gaan we een paar keer per week om kleinere boodschappen te doen. Dat kan perfect met de fiets. Wie toch met de auto komt, kan in de Turnova-parking parkeren. Wie voor 15 euro koopt in de winkel, krijgt een gratis ticketje. Aan dat bedrag ben je snel als je met de wagen komt voor grotere boodschappen.”

De nieuwe Albert Heijn is 1.300 vierkante meter groot en stelt zo’n 40 mensen te werk. De supermarkt bevindt zich in het midden van het Turnova-project. Vanaf de Grote Markt geraak je er voorlopig nog niet. Klanten moeten nog een ommetje maken via de Otterstraat. “Maar we verwachten niet dat dit klanten zal afschrikken. Net omdat zoveel mensen echt aan het aftellen waren totdat we open zouden gaan.”

Ook het feit dat Albert Heijn voorlopig de enige winkel is in het Turnova-project schrikt uitbater Jan Peeters niet af. “Wij zijn de trekker van het project. Andere winkels zullen volgen, en we zullen die collega’s met open armen verwelkomen in Turnova”, zegt Jan Peeters. “Destijds geloofden we als Peeters-Govers al in dit project. Dat we nu openen als Albert Heijn is nog een extra meerwaarde voor deze supermarkt.”

De supermarkt in Turnova is een middelgrote winkel naar Albert Heijn-normen. Hij verschilt van andere AH-filialen door een extra groot aanbod aan verse producten. Om plastic zoveel mogelijk te weren, wordt in de groente- en fruitafdeling gewerkt met ‘dry misting’. “We spuiten voortdurend neveldeeltjes om groenten en fruit koeler te houden. Dan blijven ze langer vers.”

De nieuwe Albert Heijn is elke dag open. Op maandag van 12 uur tot 20 uur, van dinsdag tot zaterdag van 8 uur tot 20 uur, en op zon- en feestdagen van 8 uur tot 12 uur.