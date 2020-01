Heizijde acht maanden lang afgesloten voor verkeer: sluipweg krijgt veilige fiets- en voetpaden Jef Van Nooten

06 januari 2020

13u58 22 Turnhout De komende acht maanden zal er geen verkeer mogelijk zijn op een groot stuk van Heizijde. Het deel tussen Kastelein en de Clarissendreef krijgt voet- en fietspaden langs beide kanten van de weg. Pas eind augustus zijn de werken afgerond. Met de wegenwerken op Heizijde verliezen veel automobilisten hun ‘sluipweg’ om van de ene kant van de Ring naar de andere te rijden.

Wat zal het dit jaar rustig wonen zijn voor de bewoners van Heizijde in Turnhout. De bewoners hebben in het verleden al meermaals protestacties georganiseerd om het sluipverkeer aan te klagen. Veel automobilisten gebruiken hun straat als het verlengde van de Ring, om snel van Kastelein naar de Steenweg op Merksplas te geraken.

Die automobilisten mogen zich de komende acht maanden echter aan een omleiding verwachten. De Heizijde is sinds maandagochtend – en dat tot eind augustus – afgesloten vanaf Kastelein tot net voorbij de Clarissendreef. “Dit deel van de Heizijde krijgt een nieuwe riolering. Na het leggen van de riolering komen de nutsmaatschappijen om de leidingen te vernieuwen. Daarna start de aannemer opnieuw, werkt hij de straat verder af en legt hij de voet- en fietspaden langs beide zijden van de weg”, zegt schepen voor Openbare Werken Marc Boogers (Groen).

Zwakke weggebruikers moesten er in het verleden gewoon op de weg fietsen en wandelen. De witte markeringen op de weg konden niet voorkomen dat auto’s rakelings voorbij raasden. De nieuwe voet- en fietspaden zullen het een pak veiliger maken voor de zwakke weggebruikers. “Het gaat niet om vrij liggende fietspaden. Daarvoor is er te weinig ruimte. Maar er wordt wel een verhoogde boordsteen voorzien, en uiteraard ook een visueel duidelijk verschil met de rijweg”, vervolgt Boogers.

Boones Blijk

De eerste fase van de werken – tot eind augustus – loopt vanaf Kastelein tot aan de Clarissendreef. Op het stuk dat daarna komt - vanaf de Clarissendreef tot en met de Gasthuishoeve – kunnen vanwege het waardevolle erfgoedgebied ter hoogte van Boones Blijk geen fiets- en voetpaden worden aangelegd. “Niet op de Heizijde zelf, maar er is voor de zwakke weggebruiker een veilig alternatief. Hiervoor is tussen de Clarissendreef en het Veldekenshof in 2019 reeds een voet- en fietspad aangelegd. Nu gaat de aannemer ook starten met riolerings- en verhardingswerken uit te voeren op het stukje Veldekensweg dat nu nog niet verhard is. Zo wordt ook dat veilig ingericht voor de zwakke weggebruiker.”

Wanneer de fiets- en voetpaden over acht maanden zijn aangelegd, gaat de Heizijde terug open voor verkeer. Of toch voor even, want in 2021 volgt dan een nieuwe fase. Voor gelijkaardige werken vanaf de Gasthuishoeve tot een eind voorbij de Fonteinstraat.

Bels Lijntje

“Tijdens de eerste fase die nu gestart is, wordt een omleiding voorzien via de Kastelein, Ring, Steenweg op Merksplas en Fonteinstraat in beide richtingen", besluit Marc Boogers. “De aannemer zorgt ervoor dat de oversteek van het Bels Lijntje met de Heizijde zo lang mogelijk open blijft. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand het Bels Lijntje met de Heizijde oversteken. Op een bepaald moment is de oversteek tijdelijk niet meer bruikbaar. De aannemer voorziet dan een omleiding voor de fietsers via de Kastelein en het jaagpad langs de vaart in beide richtingen. Het rusthuis, de kinderopvang en de huizen in de werfzone blijven bereikbaar.”