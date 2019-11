Heilig Hartkerk in Turnhout wordt Roemeens-orthodox gebedshuis Jef Van Nooten

13u46 0 Turnhout De Heilig Hartkerk in Turnhout krijgt vanaf zondag een nieuwe bestemming. De kerk aan het Kerkplein wordt voortaan ingenomen door de Roemeense gemeenschap in Turnhout. Die zal de kerk gebruiken als orthodox gebedshuis. “Toch blijven ook katholieke uitvaarten en huwelijken mogelijk in de kerk”, zegt Dirk Godecharle.

Het bisdom Antwerpen heeft een nieuwe bestemming gevonden voor de Heilig Hartkerk aan het Kerkplein in Turnhout. Het kerkgebouw dat al decennia lang een begrip is in de regio – vooral om haar neogotische architectuur – wordt zondag ingewijd als orthodox gebedshuis voor de Roemeense gemeenschap in Turnhout. De voorbije zeven jaar mocht de orthodoxe gemeenschap in Turnhout de Middelares-kerk gebruiken voor haar vieringen, maar nu krijgt ze dus een ‘eigen’ kerk. “Sinds 10 maanden waren er geen wekelijkse katholieke vieringen meer in de Heilig Hartkerk. Die werd alleen nog gebruikt voor huwelijken en uitvaarten”, vertelt Dirk Godecharle, coördinator van de pastorale eenheid Clara van Assisi. “Er zijn heel veel katholieke kerken in Turnhout, meer dan we er tegenwoordig nodig hebben. De Heilig Hartkerk ligt bovendien maar op een paar honderd meter van de Sint-Pieterskerk.”

Sterke groei

En dus ging bisdom Antwerpen op zoek naar een nieuwe bestemming voor de Heilig Hartkerk. De keuze viel op de Roemeens orthodoxe gemeenschap in de stad. Door de sterke groei van de voorbije jaren had die gemeenschap dringend nood aan een eigen kerk. De vieringen van de orthodoxe kerk in Turnhout trekken wekelijks gemiddeld 150 gelovigen. Met Pasen loopt dat op tot 600 à 700. “Vanuit de oecumenisch gedachte is het vrij logisch dat wij één van onze vele kerken ter beschikking stellen van de orthodoxe gemeenschap”, zegt Dirk Godecharle. “Zij gebruikten tot nu toe de Middelareskerk. Maar het is voor hen leuker om een kerk te hebben die ze naar hun eigen gebruiken en tradities kunnen inrichten. Een kerk waar zij thuis zijn.”

Huwelijken

De orthodoxe gemeenschap zal een gebruiksvergoeding betalen. Het kerkgebouw op zich blijft in beheer van de kerkfabriek. In de overeenkomst is ook opgenomen dat katholieke huwelijken en begrafenissen mogelijk blijven in de Heilig Hartkerk. “Dat gaat niet om grote aantallen. Op jaarbasis spreken we over zo’n 10 huwelijken en uitvaarten samen”, aldus nog Godecharle. “Maar we vonden het toch belangrijk om deze mogelijkheid te behouden. Bijvoorbeeld voor mensen die hun hele leven naar de mis zijn geweest in de Heilig Hartkerk en daar de uitvaartplechtigheid willen houden.”

Iconen

Wie een huwelijk of uitvaart organiseert in de Heilig Hartkerk moet er wel rekening mee houden dat de kerk er binnenin niet meer hetzelfde zal uitzien dan voorheen. “De aankleding is nu inderdaad anders, met meer iconen zoals de gewoonte is bij het orthodoxe geloof. Maar de Roemeense gemeenschap heeft het wel mooi gedaan. In de Heilig Hartkerk staan veel heiligenbeelden. Veel van die heiligen worden ook in de orthodoxe kerk vereerd. Naast die beelden heeft men dan een afbeelding gehangen van de heiligen zoals ze in de orthodoxe kerk vereerd worden.”