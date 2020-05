Heilig Graf dankt personeel èn leerlingen met filmpje: “Ze doen ongelooflijke inspanningen” Jef Van Nooten

08 mei 2020

11u11 0 Turnhout De directieleden het Heilig Graf hebben een luid applaus gegeven voor alle personeelsleden en leerlingen van het Heilig Graf. Het gebaar van dankbaarheid werd in beeld gebracht met een drone.

Zestien directieleden van het Heilig Graf - zowel van basis- als secundair onderwijs – verzamelden donderdagavond in het historische pandhof van campus Patersstraat. Terwijl ze zich hadden opgesteld rond een hart van stoelen gaven ze een luid applaus, een gebaar van dankbaarheid voor alle personeelsleden en leerlingen van het Heilig Graf.

Inspanningen

“We zien immers ongelofelijke inspanningen in het hele leerkrachtenteam. Leerkrachten doen bijzonder hard hun best om leerlingen zo goed mogelijk te onderwijzen en te blijven verbinden aan de school. Tot ‘s avonds laat wordt er voorbereid, gebeld, overlegd, geëvalueerd... Leerkrachten halen het onderste uit de kan om leerlingen, ook vanop afstand, zo goed mogelijk te blijven begeleiden en te motiveren. Echt knap om te zien”, klinkt het bij de directieleden. “Daarnaast zien we ook dat leerlingen hun best doen om zich aan te passen aan deze ongewone situatie. Ook bij hen zien we veel inspanningen om de lessen zo goed mogelijk te volgen en in contact te blijven met de leerkrachten en andere leerlingen. Ook dat waarderen de leerkrachten en directieleden heel erg.”