Harley Davidson van ‘Don’t Worry, Be Happy’ rijdt naar communie met 130 motards in kielzog Jef Van Nooten

15 juni 2019

12u07 6 Turnhout Een colonne van 130 moto’s, vijftien pick-ups en een truck heeft zaterdagvoormiddag Harley Davidson Peirsman naar zijn communieviering gebracht.

jongen uit Kasterlee is momenteel samen met zijn familie te zien in het VIER-programma ‘Don’t Worry, Be Happy’. Zijn ouders deden onlangs tijdens het tv-programma ‘Gert Late Night’ een oproep om zoveel mogelijk motards bijeen te krijgen om hun zoon Harley Davidson in stoet naar zijn communie te brengen.

Vierhonderd motards hadden vooraf hun komst bevestigd. Zoveel werden het er uiteindelijk niet, maar de colonne die Harley Davidson vanuit Kasterlee naar de Pinksterkerk in Turnhout bracht, was toch indrukwekkend. Harley Davidson zat bij zijn papa Eddy Peirsman op de moto. Achter hen volgden 130 moto’s, vijftien pick-ups en een truck.

Vlak voor aankomst aan de Pinksterkerk werden de truck, pick-ups en meeste motards door de politie afgeleid naar een geïmproviseerde parking, de speelplaats van het Sint-Jozefcollege.

“Die truck is om het eten en drinken voor de bikers te vervoeren”, liet papa Eddy Peirsman zich ontvallen bij aankomst in de Pinksterkerk. “Ik heb zelf nog niet geteld hoeveel moto’s het zijn, maar het was een hele stoet.”

Wat Harley Davidson zelf van de stoet vond, kwamen we niet te weten. “We mogen niks zeggen. We liggen onder contract bij VIER.”