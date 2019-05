Hannes Anaf (sp.a) verhuist naar Vlaams Parlement en wordt als schepen opgevolgd door partijgenoot Jan Van Otten Toon Verheijen

27 mei 2019

20u08 3 Turnhout De hoofdstad van de Kempen zal bij de installatie van het nieuwe Vlaams Parlement en de Kamer nog nooit zo sterk vertegenwoordigd zijn in Brussel. Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) en schepen Hannes Anaf (sp.a) trekken naar het Vlaams Parlement. Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) mag naar de Kamer. Voor Hannes Anaf betekent het dat hij binnenkort schepen af is. Partijgenoot Jan Van Otten neemt vanaf de gemeenteraad van 24 juni zijn rol over. Anaf blijft wel actief in de gemeenteraad.

De verkiezingsuitslagen waren voor N-VA en sp.a niet meteen om over naar huis te schrijven, maar bij burgemeester Paul Van Miert (N-VA) kan er toch een lachje af. “Ik ben vooral blij dat ik ook na twintig maanden campagne voeren – de gemeenteraadsverkiezingen uiteraard erbij genomen – eindelijk die stress kan laten varen. En uiteraard ben ik blij dat ik verkozen ben geraakt ondanks de slechte resultaten. Heel gelukkig ook dat Hannes Anaf erbij zit. Dat betekent toch dat we met twee uit Turnhout in het Vlaams Parlement zitten. Misschien dat we de commissies wat kunnen verdelen en dat we samen de kabinetten kunnen platlopen op zoek naar subsidies voor onze stad. En we mogen Reccino Van Lommel ook niet vergeten. Ik heb hem trouwens proficiat gewenst, hoe zuur het ook was voor ons. Wat ik wel betreur is dat Ward Kennes (CD&V/Kasterlee) en Frank Wilrycx (Open Vld/Merksplas) er niet meer bij zijn. Dat waren twee mensen met een hart en tomeloze inzet voor onze regio.”

Paul Van Miert blijft overigens gewoon burgemeester en zal dat combineren met het Vlaams Parlement.

Nieuwe schepen

Hannes Anaf (sp.a) hinkte ‘the day after’ ook twee gedachten. “Langs de ene kant blij dat ik de uitdaging kan aangaan in het Vlaams Parlement, maar anderzijds een beetje ongelukkig met de uitslag in het algemeen. Al was mijn score en die van onze partij in Turnhout goed. Maar ik ben blij dat we met drie uit Turnhout onze stad en de ruime regio kunnen gaan vertegenwoordigen. De Kempen heeft niet altijd de aandacht gekregen die het verdient en daar gaan we wat aan proberen te doen.” Anaf wordt als schepen opgevolgd door zijn partjgenoot Jan Van Otten. Hij wordt ingezworen op de gemeenteraad van 24 juni. Hannes Anaf blijft wel gewoon gemeenteraadslid.

De derde gelukkige voor Turnhout is Reccino Van Lommel die vanop de derde plaats in de Kamer is geraakt dankzij de monsterscores van Vlaams Belang. “In het kanton Turnhout haalden we zelfs 24 procent. Dat is nooit gezien. Tijdens de asielcrisis heeft de Kempen ook meer dan andere regio’s mensen moeten opvangen. Dat kan ook anders en eerlijker verdeeld worden.”

Nog in de Noorderkempen geraakten Kim Buyst (Groen) uit Ravels, ex-directeur van de Warande Staf Pelckmans (Groen) uit Merksplas, Tine Van Der Vloet (N-VA) uit Merksplas en Tinne Rombouts (CD&V) uit Hoogstraten verkozen. Als N-VA mee in de Vlaamse regering komt, zal vermoedelijk ook burgemeester Dorien Cuylaerts een zitje veroveren als tweede opvolgster op de lijst. Ward Kennes (CD&V) uit Kasterlee en Frank Wilrycx (Open Vld) uit Merksplas zijn er niet meer bij.