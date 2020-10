Handelaars komen met spelletjesavond voor singles: “Zo kunnen vrijgezellen elkaar al spelend beter leren kennen” Liese Demeulenaere

08 oktober 2020

14u38 2 Turnhout Atlas Foods en De Kolonisten organiseren deze zaterdagavond een gezellige spelletjesavond voor singles in gezondheidscentrum ToBE Kempen. 28 vrijgezellen krijgen zo de kans om op een coronaveilige manier nieuwe mensen te ontmoeten.

Myrtha Van Deun, eigenares van bistro en catering Atlas Foods, wilde gezondheidscentrum ToBE wat meer in de kijker zetten. “Ik zocht naar een manier om mensen samen te brengen en zo kwam ik al snel uit bij gezelschapsspelletjes”, vertelt ze. Ze pitchte het idee bij Seb Van Deun van spellenwinkel De Kolonisten, een van haar buren in de Paterstraat, en die was meteen enthousiast.

Ook de singles van Turnhout en omstreken lopen warm voor het idee en heel wat vrijgezellen hebben zich ingeschreven. “Veel mensen, vooral singles, zijn eenzaam door corona”, vertelt Seb. Uiteindelijk werden de inschrijvingen stopgezet op 28 personen omdat ze nu een mooie 50/50-verdeling van mannen en vrouwen hebben. Bovendien moeten Myrtha en Seb door corona ook rekening houden met de zaalcapaciteit. Als het evenement in de smaak valt, zien ze een grotere editie volgend jaar zeker zitten.

Liefde in tijden van corona

Nieuwe mensen ontmoeten wanneer je single bent, is niet eenvoudig. En door de pandemie is het nu moeilijker dan ooit om de eenzaamheid te doorbreken. Met dit initiatief creëren Myrtha en Seb een plek voor liefde in tijden van corona. Deelnemers krijgen voor hun 25 euro een hele avond coronaproof hapjes, twee drankjes, leuk gezelschap en een veertigtal bekende en minder bekende spelletjes om van te kiezen. Seb selecteerde heel uiteenlopende gezelschapsspellen die niet te moeilijk zijn of te lang duren. “Het is uiteraard de bedoeling dat de mensen tijd hebben om een goed gesprek te hebben”, zegt hij. Deelnemers mogen daarnaast ook zelf spellen meebrengen, als ze dat willen.

Belangrijk is wel dat elk spel gespeeld wordt door slechts één groep. Daarna worden de spellen voor drie dagen in quarantaine geplaatst. Deelnemers moeten uiteraard hun handen ontsmetten, zoveel mogelijk afstand houden en tijdens het spelen ook hun mondmasker aanhouden. Door corona is nu eenmaal alles anders, helaas ook de liefde.