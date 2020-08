Gynaecoloog stopt ermee na carrière van 30 jaar: “Veel koppels zullen hem eeuwig dankbaar zijn” Jef Van Nooten

04 augustus 2020

08u30 15 Turnhout AZ Turnhout heeft gynaecoloog dokter Peter Braet uitgewuifd. Na 30 jaar als gynaecoloog, waarvan 26 jaar in AZ Turnhout, sluit dokter Braet zijn carrière af.

“Vele patiënten werden door hem behandeld, bevallen, geopereerd en verder geholpen”, klinkt het bij AZ Turnhout. “De taak die hem het nauwst aan het hart lag was de begeleiding van koppels met onvervulde kinderwens. Dokter Braet heeft jaren als consulent van UZ Leuven in de Kempen de fertiliteit vorm gegeven en gedragen. Talloze koppels werden via zijn deskundige begeleiding zwanger en zullen hem hiervoor eeuwig erkentelijk zijn.”