Grote Markt wordt één groot terras deze zomer: “Stadsbestuur dankbaar voor deze mogelijkheden”

02 juni 2020

18u43 0 Turnhout De uitbaters van de horecazaken op de Grote Markt krijgen deze zomer de kans om hun terrassen fors uit te breiden om zo het geleden verlies door de coronasluiting al was het maar een héél klein beetje goed te maken. De laatste details van het plan moeten nog afgetoetst worden, maar de horeca is blij met de voorstellen van de stad. “Wij zijn het bestuur dankbaar met het plan dat op tafel ligt. Echt wel”, klinkt het bij café Sint-Pieter en Café Dépot.

Overal in Vlaanderen maken gemeentebesturen al plannen om de heropstart van de horeca zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar vooral ook met zoveel mogelijk kansen voor de horecazaken om een al dan niet gratis uitbreiding van het terras te krijgen voor zover het mogelijk is. “Onze diensten hebben er samen met de cafébazen een mooi plan van proberen te maken”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Er kwam wel heel wat bekijken want je moet verkeer omleiden, een akkoord met De Lijn. De laatste details moeten nog afgetoetst worden. De zaterdagse markt kan in elk geval gewoon blijven doorgaan.”

De cafés zelf zijn tevreden met het plan dat op tafel ligt. “De stad heeft enorm veel moeite gedaan om het voor ons toch weer een beetje meer rendabel te maken”, zegt Paul Versteylen van café Sint-Pieter. “In ons geval zouden we terrassen mogen zetten tot op het midden van de Grote Markt ongeveer. De looplijn van de Gasthuisstraat naar Turnova moet open blijven. De stadsdiensten hebben het maximaal mogelijke uitgetekend. Met het plan dat nu uitgetekend is, kunnen we toch een beetje extra mensen zetten. Alleen moeten we zien dat het allemaal bol te werken is, want alleen al om tafels te ontsmetten en dergelijke zullen we iemand extra nodig hebben. En nu nog hopen op goed weer natuurlijk.”

Ook Klaas Michielsen van café Dépot aan de andere kant van de Grote Markt is tevreden met het plan dat voorligt. “Wij zouden een stukje van de rijbaan mogen innemen en de bussen zullen tijdens een bepaalde periode omrijden”, vertelt Klaas. “Dat is zeker een mooie geste van de stad al valt het voor ons persoonlijk af te wachten of het veel verschil zal maken. Wij zijn vooral een nachtcafé en als we om middernacht toe moeten dan valt het nog af te wachten of we dat nu kunnen goedmaken in de uren voordien.” De nieuwe zaak die Klaas Michielsen samen met Matthias Baeten, Philip Boermans, en Stef Hessbeens zou openen op het Zegeplein, blijft voorlopig wel gesloten. “De opening gaan we uitstellen omdat de zaak toch een serieuze investering heeft gevraagd en dan moet het er ineens ‘boenk’ op zijn. Gedeeltelijk openen heeft dan weinig zin.”

Tom Antonis van café Zwarte Ruiter op de Grote Markt is de stad ook dankbaar met de voorstellen die gedaan zijn. “Wij kunnen nu veel meer terras zetten dan zonder corona dus dat is zeker positief”, zegt Tom Antonis. “Maar het blijft afwachten wat ze vanuit de federale overheid opleggen, want als we als café verplicht moeten gaan afwassen bijvoorbeeld met een vaatwasmachine, dan wordt het al een pak moeilijker.”